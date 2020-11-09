Раскрыта причина любви молодежи к трендам 1990-х

Модные эксперты раскрыли причины любви молодого поколения к модным трендам прошлого века. Соответствующий материал публикует L'Officiel.

Исследования показали, что миллениалы (поколение родившихся между 1981 и 2000 годами) не склонны к рискам и существенным переменам. В контексте моды это означает, что эти люди скорее будут придерживаться старых и давно устоявшихся трендов, чем создадут свои собственные.

Кроме того, любовь к стилю 1990-х и 2000-х активно возвращают популярные сообщества в соцсетях. Среди них, например, Instagram-аккаунты 90sanxiety, на который подписано 1,3 миллиона пользователей, и 2000sanxiety, который на данный момент насчитывает больше 259 тысяч подписчиков. Подростки в TikTok в свою очередь активно используют для своих образов такие тренды, как заколки в виде бабочек, велюровые спортивные костюмы и кроп-топы.

В материале также отмечается, что сегодня поколение Z выделяется тем, что его представители ценят экологичность и осознанное потребление. Это привело к росту продаж в винтажных магазинах и на сайтах, где можно приобрести подержанные товары.

По информации издания, стиль 1990-х доминирует на подиумах уже больше двух десятилетий. Например, осенне-зимняя коллекция 2013 года, выпущенная Эди Слиманом для модного дома Yves Saint Laurent, основана на тенденциях молодежной культуры 1990-х. В 2018 году Марк Джейкобс переиздал свою линейку Perry Ellis Grunge, которая включила в себя одежду того времени, а годом позже бренд Versace вернул на подиум бандажные платья.

В октябре телезвезда Ким Кардашьян вышла на улицу в наряде как в нулевых вместе с Пэрис Хилтон. На размещенных в сети кадрах они запечатлены в похожих велюровых спортивных костюмах розового и серого цветов из новой коллекции собственного бренда нижнего белья Кардашьян Skims.