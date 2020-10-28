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Популярный в 2000-х тренд на превращение старой одежды в новую вернулся в моду

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Фото: @maddypageknitwear

Популярная техника изготовления одежды, которая была в тренде в начале века, вновь вернулась в моду в 2020 году. Соответствующий материал публикует I-D.

Речь идет идет о пэтчворке — экологичном способе создания вещей посредством соединения между собой лоскутов ткани. Тренд начал набирать популярность в разгар пандемии коронавируса, поскольку от скуки на карантине люди начали проводить эксперименты над старой одеждой, превращая ее в новую.

Отмечается, что изделия с торчащими нитками, необработанными краями и небрежными швами впервые начали появляться в 90-х годах на показах таких брендов, как Maison Margiela и XULY Bet. Обе марки были известны использованием перерабатываемых тканей для создания своих коллекций. Однако именно в нулевые этот тренд полюбили культовые поп-звезды того времени: Кристина Агилера, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк, после чего тенденция распространилась и на их поклонников.

Сегодня одежда в стиле пэчворк присутствует в коллекциях модных брендов по всему миру и регулярно демонстрируется на Неделях моды. Среди них — марки ASAI и Eckhaus Latta, которые стали пользоваться спросом среди женщин благодаря необычным дизайнерским решениям.

Кроме того, молодые дизайнеры начали создавать собственные бренды, в основе которых лежит концепция разумного потребления. Например, основательница марки Maddy Page Knitwear Мэдди Пэйдж рассказала, что работала в благотворительном магазине и начала трансформировать нераспроданную одежду в новые, уникальные изделия посредством упомянутой техники шитья.

Создательница бренда Kustoms Clothing Ltd. Ким Грисдейл, в свою очередь, вручную создает лоскутную одежду из переработанных материалов. Когда девушку спросили о том, как экологичность интегрирована в ее бренд, она сказала, что для создания новых вещей она часто закупает использованные ткани. После этого остатки и обрезки она отправляет на переработку.

В сентябре Dolce & Gabbana тоже представил новую коллекцию одежды из лоскутов ткани. По словам Доменико Дольче и Стефано Габбана, новая линейка Patchwork di Sicilia вдохновлена итальянским островом Сицилия и его «уникальными» контрастами. В нее вошли пиджаки, куртки, юбки, платья, джинсы и различные аксессуары, выполненные из разноцветных тканей с яркими принтами.

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