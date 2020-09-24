Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды из лоскутов ткани

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию одежды из лоскутов ткани в технике пэтчворк. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте бренда.

По словам Доменико Дольче и Стефано Габбана, новая линейка вдохновлена итальянским островом Сицилия и его «уникальными» контрастами. «Мы решили посвятить весенне-летнюю женскую коллекцию 2021 года Сицилии, назвав ее “Patchwork di Sicilia”. Учитывая наш многолетний дизайнерский опыт и наше вдохновение этим местом, мы захотели рассказать обо всем, что только можно найти на этом острове», — поделились модельеры.

В линейку вошли пиджаки, куртки, юбки, платья, джинсы, шорты, жилеты, сапоги, туфли и различные аксессуары, выполненные из разноцветных тканей с яркими принтами.

Фото опубликовано @dolcegabbana

Более того, каждый предмет одежды команда Dolce & Gabbana изготовила своими руками. «Все сделано вручную. Мы вырезали квадратные части и сшивали их вместе с прямоугольными, соединяя ткани, которые уже были у нас дома, вместе с новыми материалами. Техника пэтчворк символизирует объединение различных типов культур. Наша цель — сделать каждый экземпляр действительно единственным в своем роде», — добавили дизайнеры.

Ранее в сентябре итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил лимитированную мужскую коллекцию одежды, вдохновленную Россией. В основу принтов новой линейки легли главные достопримечательности российских городов. Цветовая гамма выдержана в строгом черном цвете с золотистыми элементами.