Dolce & Gabbana посвятил новую коллекцию одежды России

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил лимитированную мужскую коллекцию одежды, вдохновленную Россией. Об этом сообщает Fashion Network.

В основу принтов новой линейки легли главные достопримечательности российских городов. В капсулу вошли спортивные костюмы, джинсовые куртки, пиджаки, футболки, брюки и толстовки с изображениями символов русской культуры. Цветовая гамма выдержана в строгом черном цвете с золотистыми элементами.

Новая коллекция создана эксклюзивно для российского рынка и уже представлена в московских бутиках бренда, а также корнере Dolce & Gabbana в ЦУМе.

Ранее в сентябре французский модный дом Louis Vuitton подвергся критике за продажу бесполезной маски за сотни долларов. Речь идет о защитной маске для лица LV Shield, которая выполнена в форме козырька, стоимостью 960 долларов (72 230 рублей). Пользователей Twitter смутила дороговизна и бесполезность описанной маски, и они обругали модный дом в социальных сетях.