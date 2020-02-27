Dolce & Gabbana позвали на показ девушку из Таджикистана

Представители итальянского модного дома Dolce & Gabbana позвали на показ 20-летнюю блогершу из Таджикистана. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Мадина Басаева посетила показ в Милане, который состоялся 23 февраля в рамках Недели моды. Модельеры презентовали на нем новую коллекцию сезона осень-зима 2020. Впечатлениями о поездке девушка поделилась в социальных сетях.

Так, в Instagram-сторис она опубликовала кадры бекстейджа показа Dolce & Gabbana. Помимо этого, на страничке блогерши в TikTok появилось видео, где она демонстрирует наряд, в котором отправилась на мероприятие.

Мадина Басаева прославилась публикациями коротких роликов о своей жизни несколько лет назад и за это время набрала почти три миллиона подписчиков в Instagram. На ее страничку в TikTok подписано семь миллионов человек.

В январе 2019 года американская рэперша Карди Би пожаловалась на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana на своей странице в Instagram. На опубликованном видео она сидит в машине со спущенными штанами. Певица заявила, что ей пришлось раздеться из-за того, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

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