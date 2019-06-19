Dolce & Gabbana показали моду в курортном стиле

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020 на Неделе мужской моды в Милане. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы модного дома в среду, 19 июня.

Основным мотивом коллекции стал курортный стиль: гавайские рубашки и рубашки с принтом в стиле pin-up, «звериные» принты, футболки, плетеные панамы, легкие ткани и яркие цвета. Также в линии были тренчи, бомберы, пляжные халаты, вечерние костюмы из жаккардовой ткани необычных оттенков (например, цвета электрик).

Фото: Dolce & Gabbana 1 /9

В 2018 году модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию обуви и аксессуаров под названием «Матрешка», посвященную России и русским народным промыслам. В коллекцию вошли лаковые расписные туфли, замшевые туфли и сумку в форме сердца с вышивкой. На сумке, украшенной кисточками, изображены матрешки на фоне собора Василия Блаженного. При изготовлении всех предметов эксклюзивной коллекции использовалась ручная работа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!