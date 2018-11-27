Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными

В московском универмаге ЦУМ с 29 ноября по 2 декабря будет предложена услуга персонализации знаковой сумки бренда Dolce & Gabbana — Sicily из телячьей кожи с тиснением Dauphine. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 ноября.

Итальянский мастер вручную распишет сумки тропическими цветами или инициалами владельца, напишет на ней краткие цитаты или поздравления. Покупатель может предложить эскиз росписи и выбрать цветовую гамму. Сумка предлагается в разных цветах и размерах и украшена принтами или аппликациями.

Фото: ЦУМ

Услугу персонализации и ручной росписи можно получить на первом этаже ЦУМа в корнере аксессуаров Dolce&Gabbana с 29 ноября по 2 декабря при покупке сумки Sicily любого размера из матовой телячьей кожи с теснением Dauphine.

Ранее в ноябре на пятом этаже ЦУМа открылся рождественский базар с елочными украшениями и подарками, а также зона домашнего декора Living, оформленная в стиле альпийского шале, с хрусталем Baccarat, Lalique и Daum, фарфором Bernardaud, столовым серебром Christofle и арт-объектами Tsar (Faberge). Каждую предновогоднюю неделю декор и интерьер зоны Living будет обновляться, представляя разные варианты оформления дома к Новому году и Рождеству.

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