Berluti выпустил шлем для состоятельных байкеров

Итальянский бренд одежды, обуви и аксессуаров Berluti представил в московском универмаге ЦУМ коллекцию Off The Road. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 октября.

В коллекцию, вдохновленную байкерской культурой, входят рюкзак Volume MM c внутренним карманом для электронных устройств, папка для документов Nino XL, поясная сумка Complice GM, портмоне Itauba и кошелек Essential.

Фото: Berluti 1 /6

Кроме того, клиенты универмага могут заказать эксклюзивный байкерский шлем из легковесного прочного карбона с козырьком из крокодиловой кожи одного из трех размеров. Шлем снабжен ветрозащитным экраном, звукоизоляционным слоем и внутренним слоем из терморегулирующей ткани Coolmax. Шлем декорирован каллиграфическим принтом Scritto и вставками из кожи Venezia. Заказ на мотошлем будет выполнен примерно за пять месяцев.

В сентябре 2018 года в ЦУМе марка Berluti предложила персонализировать изделия из кожи по заказу покупателей. Вещи покрывают уникальным узором, напоминающим татуировку, при помощи специальной техники чернилами, состав которых — ноу-хау компании. Можно выбрать инициалы, знаки зодиака, символы китайского гороскопа, каллиграфические композиции, изображения насекомых и животных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!