ЦУМ подготовился к Новому году

Московский универмаг ЦУМ открыл традиционный рождественский базар. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фасад универмага «перевязали» красными лентами с бантами, а стены украсили рождественскими звездами. В атриуме ЦУМа возвышается десятиметровая новогодняя елка с золотистыми украшениями, а галереи этажей декорированы бантами, разноцветными шарами, звездами и подарочными коробками.

Фото: ЦУМ 1 /9

На пятом этаже ЦУМа работает рождественский базар с елочными украшениями и подарками и выделена зона домашнего декора Living, оформленная в стиле альпийского шале, с хрусталем Baccarat, Lalique и Daum, фарфором Bernardaud, столовым серебром Christofle и арт-объектами Tsar (Faberge). Каждую предновогоднюю неделю декор и интерьер зоны Living будет обновляться, представляя разные варианты оформления дома к Новому году и Рождеству.

Среди предлагаемых универмагом предпраздничных услуг — оформление елки клиента на дому профессиональными флористами и стилистами, ручная роспись новогодних игрушек на рождественском базаре какао-бар по выходным в декабре. станции упаковки подарков, каллиграф, который подпишет праздничные открытки, детские, мастер-классы, выступления фокусников и клоунов, Дед Мороз, с которым можно сделать моментальную фотографию, персонализация покупок с помощью специальной коллекции новогодних патчей в Denim Customize Bar, новогодняя почта.

Ранее в ноябре 2018 года в ЦУМе открыл свое pop-up-пространство американский бренд Ralph Lauren, отмечающий в 2018 году свое 50-летие. В pop-up магазине были представлены худи, футболки, поло, лонгсливы и джинсовые куртки Polo Ralph Lauren.

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