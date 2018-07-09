Dolce & Gabbana предложил россиянкам обуться в «Матрешку»

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил коллекцию обуви и аксессуаров под названием «Матрешка». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 9 июля.

В коллекцию вошли лаковые расписные туфли, замшевые туфли и сумку в форме сердца с вышивкой.

Фото: Dolce & Gabbana 1 /3

Каблуки туфель выполнены в виде матрешек, расписанных яркими цветами по черному фону. На сумке, украшенной кисточками, изображены матрешки на фоне собора Василия Блаженного. При изготовлении всех предметов эксклюзивной коллекции использовалась ручная работа.

Коллекция создана исключительно для российских бутиков марки и будет продаваться в Москве, Барвиха Luxury Village и корнера в ЦУМе. Стоимость предметов составит от 138 тысяч рублей за замшевые туфли до 391 тысячи за сумку.

В мае 2018 года дом Dolce & Gabbana выпустил капсульную коллекцию мужской одежды и аксессуаров, посвященную чемпионату мира по футболу-2018 в России. В эксклюзивную линию вошли спортивный костюм, футболки, пуловеры, кроссовки, бейсболки и рюкзаки, оформленные в футбольном стиле с логотипами модного дома. Коллекция выдержана в цветах российского флага (красном, белом и синем), также использован черный цвет.