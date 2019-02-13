Стефано Габбана захотел помириться с китайцами и оскандалился еще больше

Испортивший отношения с китайскими потребителями модный дом Dolce & Gabbana попытался загладить вину и вновь совершил ошибку. На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada, в котором публикуются курьезы из мира моды.

У Diet Prada появился коллаж из скриншота, на котором дизайнер Стефано Габбана обзывает Китай грязной вонючей мафией, и фотографии вещи из новой коллекции его бренда. Речь идет о ярко-желтой футболке с изображением свиньи, держащей копытами деньги, которую Dolce & Gabbana выпустил в честь китайского Нового года (года Свиньи).

Однако пользователи соцсети ринулись критиковать Габбану, посчитав, что с помощью принта на футболке модельер намекает на то, что китайцы — «богатые свиньи».

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«Это действительно отвратительно. Новый год — самый важный праздник для всех китайцев. Мне очень неприятно видеть это в такой особенный день. Расистов вроде него нужно наказывать», — разозлились они.

«В год Свиньи мы поняли, кто тут свинья года», — язвили другие.

«Как он умудряется оставаться таким непрофессиональным, оскорбляя целую культуру», — негодовали некоторые.

«В довершение ко всему это самый ленивый и неинтересный графический дизайн», — раскритиковали дизайнера юзеры.

В ноябре 2018 года управление по вопросам культуры Китая отменило показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana в Шанхае из-за взбалмошного поведения Габбаны. За несколько дней до этого в сети появился скриншот личной переписки дизайнера с пользовательницей Instagram, в которой он назвал Китай «страной дерьма», а китайцев — «невежественной грязной вонючей мафией».

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