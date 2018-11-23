Посрамленные Дольче и Габбана внезапно зауважали китайцев

Основатели и дизайнеры итальянского модного дома Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения Китаю и его жителям в видеобращении, которое опубликовано в официальном аккаунте бренда на YouTube.

«Наши семьи всегда учили нас уважительно относиться к различным мировым культурам, и поэтому мы хотим попросить у вас прощения», — начал Дольче. «Мы хотим извиниться перед всеми китайцами во всем мире», — продолжил Габбана.

Дизайнеры также добавили, что они всегда любили Китай и его культуру и посещали эту страну множество раз. «Мы никогда не забудем то, что случилось, и обещаем, что больше такого не повторится. Мы будем работать над тем, чтобы все исправить», — заключил Габбана.

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В ноябре из-за его хамства крупнейшие китайские онлайн-ретейлеры убрали из своего ассортимента продукцию итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

До этого управление по вопросам культуры Китая отменило модный показ бренда в Шанхае после того, как в сети появился скриншот личной переписки модельера, где он назвал Китай «страной дерьма».

Этому предшествовал выпуск рекламного ролика Dolce & Gabbana, после чего модный дом обвинили в расизме. На видео китайская женщина безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставлял по этому поводу едкие комментарии.

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