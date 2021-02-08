Молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых

Молодые пользователи массово избавились от облегающих джинсов и возмутили взрослую аудиторию соцсети. На соответствующие посты в TikTok обратили внимание в Junkee.

Зумеры (люди, родившиеся в период с 2002 по 2005 год — прим. «Ленты.ру») принялись публиковать видео, на которых они критикуют джинсы-скинни. Флешмоб запустила юзерша под никнеймом @momohkd, которая порекомендовала сжигать или выбрасывать такие брюки. Ее публикация разгневала некоторых комментаторов старшего поколения. «Если они не нравятся тебе, это не значит, что мы должны их выбросить», «Что за ненависть к джинсам?», «Почему ты говоришь нам что носить, а что нет?» — писали они.

Помимо этого, блогеры, являющиеся представителями поколения миллениалов (люди, родившиеся с 1981 по 2000 год — прим. «Ленты.ру»), в ответ на посты молодой аудитории начали делиться шуточными роликами по поводу отказа от облегающих джинсов.

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Так, например, пользовательница под никнеймом @leakoob сняла видео, в котором заявила, что не только оставит обтягивающие джинсы в своем гардеробе, но и продолжит носить прическу с прямым пробором, хотя это считается старомодным.

Американка Тереза Джонс (Theresa Jones) в свою очередь разместила ролик, в котором она убегает из дома, узнав, что ей нельзя носить брюки-скинни и использовать смеющийся смайл в переписке, чтобы не показаться слишком старой. Ее публикация стала вирусной и набрала больше двух миллионов просмотров.

В феврале писательница и художник-модельер Инна Криксунова назвала самые неудачные джинсы для полных. По ее словам, визуально полнят женщин с объемными формами кожаные штаны и джинсы на низкой посадке.