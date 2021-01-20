В «Модном приговоре» раскрыли способ «немедленно постройнеть» с помощью наряда

Телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко раскрыла наряд, с помощью которого женщины с пышными формами могут выглядеть стройнее. На эту тему она высказалась в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Героиней передачи стала девушка по имени Екатерина. На программу ее привел муж, прикованный к инвалидной коляске. По его мнению, Екатерина перестала уделять внимание своему внешнему виду, посвятив все свое время и силы уходу за супругом.

В ходе программы стилисты подобрали для полной героини новый наряд — она вышла на подиум в бирюзовом брючном костюме, в кроссовках и с белой сумкой кросс-боди. «Лучший и самый эффективный способ немедленно постройнеть — надеть брючный костюм!» — подчеркнула Хромченко.

По ее словам, костюм может быть как с традиционным двубортным жакетом, так и с жакетом в форме рубахи, как у участницы шоу. «Такой жакет более мобильный, но силуэт от этого не проигрывает. Запомните, что брючный костюм — это мгновенный эффект похудения!» — дополнила эксперт моды.

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В декабре 2020 года ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал ненавистную для всех мужчин женскую одежду. Историк моды раскритиковал образ героини, которая появилась на подиуме в коричневых брюках в мелкую клетку и синем пиджаке с блестящими пуговицами. По мнению Васильева, такой наряд отпугивает мужчин.