Полная родственница самой красивой женщины в мире дала отпор любителям худобы

Полная родственница супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной, дала отпор любителям худобы. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

21-летняя плюс-сайз-модель Джоанн ван де Херик, которая является дочерью брата Иоланды Хадид (матери Беллы), бизнесмена Лео ван де Херика, стала популярной во время режима изоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Она начала сниматься для TikTok в нижнем белье и откровенных нарядах с бодипозитивным посылом, в результате чего набрала 232 тысячи подписчиков. Кроме того, Херик ведет страницу в Instagram, на которую теперь подписаны больше 200 тысяч человек.

Например, в одном из последних роликов двоюродная сестра Беллы Хадид позирует в белом кроп-топе, спортивных штанах и худи серого цвета, демонстрируя свой живот. Сперва на кадрах появляется надпись: «Когда люди говорят, что им не нравятся толстые девушки», а затем звучит строка песни: «честно говоря, я этого совсем не понимаю».

В комментариях подписчики девушки выразили восхищение и благодарность за подобные публикации. «Ты такая прелестная! Мне нравится энергия, которую ты излучаешь, благодаря этому я чувствую себя увереннее в своем теле», «Ежедневное напоминание о любви к себе. Спасибо!», «Ты идеальная», «Красотка!» — писали они.

В октябре плюс-сайз-модель Фелисити Хэйуард нашла способ защитить пристыженную за полноту в сети женщину. Это произошло после того, как английскую актрису Жаклин Джосса пристыдили в соцсетях за лишний вес, когда она призналась, что ей малы шорты размера L марки Zara. Модель высказалась на этот счет и заявила, что «совершенной фигуры не существует», поэтому нельзя оценивать женщин по размеру их одежды.