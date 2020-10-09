Модель нашла способ защитить пристыженную за полноту в сети женщину

Британская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) дала отпор пользователям, которые издеваются над полными женщинами в сети. Информация появилась на сайте издания The Sun.

Сообщается, что английскую актрису Жаклин Джосса (Jacqueline Jossa) пристыдили в соцсетях за лишний вес, когда она призналась, что ей малы шорты размера L марки Zara. Хэйуард защитила ее и призвала подписчиков не оценивать внешний вид женщин на основе размера их одежды.



«Сейчас 2020 год, самое время стать добрее. Это просто смешно, что общество рассматривает тело размера L, как у Жаклин, как "более крупное" тело. Никто не должен стыдиться этого. Люди должны понять, что совершенной фигуры не существует», — высказалась знаменитость.



Вдобавок героиня материала рассказала, что в детстве не могла найти подходящую по размеру одежду. «Я родилась в маленьком городке и всегда имела пышные формы. Я никогда не могла найти подходящие вещи, поэтому мы с бабушкой покупали мне одежду в благотворительных магазинах и перекраивали ее под меня», — добавила Хэйуард.

Материалы по теме «Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против





По словам женщины, она перестала скрывать свое тело и начала любить себя такой, какая она есть, в 17 лет, когда переехала в Лондон и встретила людей, похожих на нее. В то время активистка стала одной из первых моделей плюс-сайз, появилась на страницах модного издания Vogue, а также стала первой «полной» амбассадоркой и стилисткой производителя одежды ASOS.



«Все дело в том, чтобы дать женщинам возможность быть максимально уверенными в своей собственной красоте. Уверенность в себе — это одна из самых важных вещей, которая приходит с возрастом и зрелостью», — пояснила активистка и посоветовала поклонникам не акцентировать внимание на внешности людей, поскольку в мире есть гораздо более важные вещи.

Ранее Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) пожалела полных и выпустила линейку нижнего белья для женщин с разными типами фигур. Манекенщица заявила, что стремилась создать такую линейку белья, которая подошла бы женщинам с любым размером и типом фигуры, поскольку каждая должна чувствовать себя сексуальной.