Самая красивая в мире женщина попозировала на веб-камеру в пиджаке на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поучаствовала в откровенной фотосессии для модного издания Vogue. Серия снимков, которые были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры, появилась в ее Instagram-аккаунте.

На фото 24-летняя манекенщица позирует на диване в собственном доме в синих джинсах, рубашке с черно-белым принтом и пиджаке на голое тело. Из аксессуаров на ней — золотая цепь и несколько колец.

«За час до разговора с Vogue в Zoom в 9 утра», — подписала кадр супермодель. Подписчики Хадид сделали ей комплименты в комментариях под публикацией. «Обожаю тебя», «Идеальная», «Просто богиня», «Шикарная», «Какая же ты красотка», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле Белла Хадид снялась для французского бренда Jacquemus без трусов. Фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti) запечатлел ее без бюстгальтера и трусов. На кадре она прикрывает обнаженные части тела соломенной сумкой бренда.

В 2020 году дистанционные фотосессии на веб-камеру и FaceTime начали набирать популярность во время карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Одним из первых таким приемом воспользовался итальянский фотограф Алессио Альби (Alessio Albi), запертый на карантин у себя дома. Он считает, что самоизоляция не препятствует творчеству.