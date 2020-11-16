Самая красивая женщина в мире снялась топлес в рекламе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, снялась в рекламе популярной марки топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах манекенщица сидит на полу полубоком к фотографу. Она позирует без бюстгальтера в трусах в тон кожи и лакированных ботинках на каблуках. На ней также — красный парик и золотая цепь.

Откровенной публикацией Хадид объявила о запуске совместной с брендом Chrome Hearts коллекции футболок и лонгсливов с принтом в стиле тай-дай. По ее словам, всю одежду из новой линейки она изготовила самостоятельно во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что все вырученные с продажи вещей средства будут направлены в благотворительную организацию Feeding America, борющейся с голодом во всем мире.

Подписчики знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим почти два миллиона лайков. «Я горжусь тобой!», «Какая ты красотка», «Просто огонь», «Красивая Белла», «Ты вообще реальный человек? Вау», — высказывались фанаты.

В ноябре Белла Халид продемонстрировала подтянутое тело на видео и порадовала поклонников. Ее запечатлели в голубых джинсах, белом кроп-топе, рубашке молочного цвета и кожаной жилетке. На ролике она стоит спиной к деревянному столбу на одной из улиц Лос-Анджелеса.