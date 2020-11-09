Самая красивая женщина в мире показала на видео фигуру в коротком топе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, продемонстрировала подтянутое тело на видео и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

24-летнюю манекенщицу запечатлели в голубых джинсах на высокой посадке, белом кроп-топе, рубашке молочного цвета и кожаной жилетке. Хадид демонстрирует множество аксессуаров: коричневая сумка, рыжий платок, солнцезащитные очки, ремень, а также кольца, подвески и серьги. На кадрах знаменитость стоит спиной к деревянному столбу на улице Лос-Анджелеса, обхватив его, и показывает спортивную фигуру. Пост набрал больше 1,1 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Ты выглядишь сногсшибательно», «Боже, ты идеальная, не могу в это поверить», «Я влюблен», «Королева», «Как приятно видеть тебя счастливой», — писали они.

В октябре Белла Хадид поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна. Модель сфотографировалась в зеркало в розовых трусах и белом кроп-топе с лиловой надписью, который оголяет ее стройный живот.