Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини с подругой

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, поделилась пляжными фото в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных фото 24-летнюю манекенщицу запечатлели в обнимку с подругой во время плавания. Хадид попозировала в белом бикини, а ее подруга — в комплекте леопардовой расцветки. Пост набрал почти 1,5 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «Ты безумно милая», «Палестинская принцесса», «Ты сногсшибательна», «Хочу такую же фотографию с моей лучшей подругой», «Прелестные ангелы», — писали они.

В октябре Белла Хадид уже делилась пляжными фотографиями в бикини. На опубликованном кадре знаменитость запечатлели в воде с мокрыми волосами и в купальнике розово-оранжевого цвета. Свой образ манекенщица дополнила солнцезащитными очками и различными украшениями.