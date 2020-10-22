Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе люксовой марки в образе кентавра

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, снялась в рекламе люксового бренда Mugler. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах манекенщица предстала в образе кентавра с белыми крыльями — мифического существа с головой и торсом человека на теле лошади. В начале видео она стоит на постаменте, а затем взлетает на небо. Кроме того, во второй части рекламного ролика семь 3D-моделей Хадид одновременно приближаются к камере в топе-бандо и лосинах с черным принтом.

Фото опубликовано @bellahadid

Автором видео стал фотограф и оператор Флориан Йоан (Florian Joahn), а стилистом выступила Хейли Волленс (Haley Wollens). Публикация знаменитости набрала 492 тысячи лайков. «Это огонь», «Вот это работа!», «Вау», «Очень круто!», «Я в восторге», «Вау, я просто влюбилась в это видео», — комментировали подписчики 24-летней Хадид.

Ранее супермодель поделилась фотографиями со съемки упомянутой рекламы марки Mugler. Она попозировала топлес в белых трусах, стоя в окружении световых ламп. Ее волосы на снимках были собраны в высокий хвост. На изображениях видно, что модель одновременно снимают со всех сторон несколько фотоаппаратов.