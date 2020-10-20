Самая красивая женщина в мире обнажила грудь в наряде люксового бренда для фото

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, обнажила грудь в откровенном наряде люксового бренда. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость позирует на лестнице в одежде черного цвета из новой весенней коллекции 2021 года марки Givenchy. На ней — просвечивающее тело майка из сетчатого материала, шелковая удлиненная накидка без рукавов, брюки свободного кроя и босоножки на изогнутых каблуках. Кроме того, в руке Хадид держит квадратную кожаную сумку. В подписи к публикации, которая набрала больше 1,3 миллиона лайков, супермодель отметила, что сделала снимки поздно ночью после работы.

Фото опубликовано @bellahadid

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты меня ослепила», «Вау, невероятная!», «Моя королева», «Безумно вдохновляешь», «Почему ты такая красивая?» — писали они.

На странице Givenchy в соцсетях появилась серия фотографий знаменитостей в одежде из новой линейки, разработанной Мэттью Уильямсом. Среди них — предпринимательница Кайли Дженнер, модели Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер, актрисы Джулианна Мур и Барби Феррейра, а также теннисистка Мария Шарапова.

Ранее в октябре Белла Хадид появилась на публике в наряде на голое тело. Папарацци запечатлели ее на улицах Нью-Йорка в бежевом плаще люксового бренда Michael Kors с золотым поясом и пуговицами и босоножках на каблуках. При этом на супермодели не было бюстгальтера.