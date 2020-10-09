Самая красивая женщина в мире снялась в бикини у бассейна в честь дня рождения

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, снялась в откровенном наряде в честь своего 24-летия. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 9 октября.

На размещенных в сети фото манекенщица позирует вместе со своей подругой, стоя на коленях у бассейна. Хадид одета в разноцветный купальник, ее образ дополняют солнцезащитные очки и множество золотистых аксессуаров: браслеты, кольца, подвески. В кадр также попали стоящие перед девушками бокалы с коктейлями. «Несколько эликсиров в день рождения», — подписала звезда пост, который набрал почти 800 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и принялись поздравлять ее в комментариях. «Как приятно видеть тебя счастливой!», «С днем рождения, красотка!», «Идеальные женщины», «Продолжай сиять!», «Ты выглядишь невероятно!», «С днем рождения, я тебя люблю!» — писали они.

Ранее Белла Хадид пококетничала на камеру в белье и впечатлила сеть. На нескольких видеороликах знаменитость кривляется перед камерой, нагибаясь и выпрямляясь, чтобы продемонстрировать темный комплект из новой коллекции бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне.