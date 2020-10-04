Самая красивая женщина в мире пококетничала на камеру в белье и впечатлила сеть

inst

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, пококетничала на камеру в нижнем белье и впечатлила пользователей сети. Серией кадров знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На нескольких непродолжительных видеороликах Хадид кривляется перед камерой, нагибаясь и выпрямляясь, чтобы продемонстрировать белье. При этом на ней — темный комплект из новой коллекции бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне. Кроме того, образ модели дополнен различными украшениями, а также латексными длинными перчатками.

«Смотрите меня на вашем видео-телефоне», — пошутила Хадид в подписи к публикации, набравшей больше миллиона лайков.

Поклонники девушки пришли в восторг от ее внешности. «Умоляю, выходи за меня», «Ты просто королева», «Ты — эталон», «Я буквально в тебя влюблен», «Ты вообще человек?» — писали они.