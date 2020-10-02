Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе в нижнем белье и латексе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, стала героиней рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне. Фотография появилась на странице марки в Instagram.

На снимке знаменитость позирует лежа на диване в окружении других манекенщиц. Она снялась в кружевном белье черного цвета и блестящих босоножках на каблуках, а также латексных чулках выше колена и длинных перчатках из того же материала. Волосы Хадид собраны в высокую прическу, а на глаза нанесен макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней — колье и крупные серьги.

Вместе с Хадид в съемках поучаствовали супермодель и актриса Кара Делевинь, а также диджей и манекенщица Су Джу. Отмечается, что кадры с фотосессии были опубликованы в качестве напоминания о предстоящем онлайн-показе Savage X Fenty, который состоится в пятницу, 2 октября. В шоу примут участие сама создательница марки, все героини рекламы, рэперша Лиззо, актриса Деми Мур и другие.

Ранее в сентябре Белла Хадид снялась в рекламе люксового итальянского бренда Versace вместе с женой канадского музыканта Джастина Бибера Хейли Бибер. Она попозировала на пляже на фоне океана в слитном купальнике c орнаментом упомянутой марки.