Самая красивая женщина в мире появилась на публике в плаще на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, появилась на публике в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

24-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в бежевом плаще на голое тело люксового бренда Michael Kors с золотым поясом и пуговицами. При этом на ней не было бюстгальтера, а двубортный вырез вещи обнажал ее грудь. В качестве обуви Хадид выбрала босоножки на каблуках в тон наряда. Свой образ она дополнила черной защитной маской и круглыми среьгами-кольцами.

Фото опубликовано @teamofbella

Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованными фотографиями. «Как можно выглядеть настолько горячо в обычном плаще», «Я обожаю ее», «Белла безумно красивая, выглядит потрясающе», «Шикарные ноги», «Выглядит великолепно, люблю ее», — высказывались пользователи.

Белле Хадид исполнилось 24 года в пятницу, 9 октября. В своем Instagram-аккаунте она поделилась кадрами с празднования. Так, например, знаменитость показала убранство своего самолета ко дню рождения. Модель опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на борту роскошного лайнера в компании подруг. Она попозировала среди воздушных шаров в топе, джинсовой куртке, брюках широкого кроя и белых кроссовках.