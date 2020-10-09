Самая красивая женщина в мире показала убранство своего самолета ко дню рождения

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, показала в соцсетях убранство частного самолета, где встретила день рождения. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

Хадид исполнилось 24 года в пятницу, 9 октября. По этому поводу модель опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на борту собственного роскошного лайнера в компании подруг. Интерьер самолета украшен панелями из дерева, а кресла отделаны кожей кремового оттенка.

На кадрах супермодель позирует среди воздушных шаров. Она одета в розовый топ, джинсовую куртку, брюки широкого кроя, белые кроссовки и бейсболку. Ее образ дополняют солнечные очки и крупные золотистые украшения.

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Позднее Хадид сделала пост с аналогичными снимками в своем аккаунте. «О боже, как же мне повезло. Обычно я не организовываю грандиозных праздников по случаю дня рождения, и в этом году я решила устроить для своих прекрасных подруг незабываемое приключение», — подписала она пост, который набрал более миллиона лайков.

В тот же день Белла Хадид сделала еще одну публикацию, посвященную празднику. На размещенных фото манекенщица позировала вместе со своей подругой в купальниках у бассейна.