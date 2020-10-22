Самая красивая женщина в мире снялась топлес для рекламы люксового бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, поделилась откровенными фото со съемки рекламы люксового бренда Mugler. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя манекенщица попозировала топлес в белых трусах, стоя в окружении световых ламп. Ее волосы собраны в высокий хвост. На размещенных кадрах видно, что модель одновременно снимают со всех сторон несколько фотоаппаратов. Хадид также запечатлела себя в объектив одной из камер, прикрыв обнаженную грудь эмодзи в виде черного сердца.

Фото опубликовано @bellahadid

Сообщается, что знаменитость приняла участие в съемке, в рамках которой организаторы снимали ее в полный рост для создания 3D-модели. «3D-сканирование», — подписала Хадид публикацию, набравшую 967 тысяч лайков.

Подписчики звезды восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Она просто восхитительная», «Вау», «Белла, ты королева!», «Красотка», «Прекрасная девушка», «Я тебя обожаю», — писали они.

Ранее в октябре Белла Хадид обнажила грудь в наряде люксовой марки Givenchy для фотографии. Модель запечатлели на лестнице в топе из сетчатого материала, который просвечивает ее тело, а также в брюках и шелковой удлиненной накидке.

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