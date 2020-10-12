Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, поделилась снимками в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных пляжных фото 24-летняя знаменитость позирует в ярком бикини розово-оранжевого цвета. Ее запечатлели в воде с мокрыми волосами. Свой образ Хадид дополнила солнцезащитными очками и множеством украшений: браслетами, подвесками, кольцами, серьгами, а также цепочкой на талии. «Просто оставь меня», — подписала она пост, который набрал больше 1,7 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Хочу написать стихотворение о твоей красоте», «Выглядишь потрясающе», «Я даже не могу выбрать любимый кадр», «Совершенство», «Ты сногсшибательна», — восхищались они.

Ранее в октябре Белла Хадид показала убранство своего самолета ко дню рождения. Хадид исполнилось 24 года в пятницу, 9 октября. Она попозировала на борту роскошного лайнера в компании подруг. Интерьер самолета украшен панелями из дерева, а кресла отделаны кожей кремового оттенка. На кадрах супермодель запечатлена среди воздушных шаров в розовом топе, джинсовой куртке и брюках широкого кроя.