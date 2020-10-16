Самая красивая женщина в мире попозировала на пляже в бикини с пивом

@bellahadid / Instagram

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, подвигалась под музыку в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном ролике 24-летняя манекенщица запечатлена на пляже в неоново-зеленом бикини. При этом она несет с собой музыкальную колонку и держит в руке бутылку пива. Образ Хадид дополнили солнцезащитные очки и множество украшений: браслеты, кольца, подвески и цепочка на талии. В подписи к публикации, которая собрала больше 650 тысяч лайков, знаменитость объяснила, что они с подругой пытались снять клип, вдохновленный фильмом «Лиззи Магуайер» (Lizzie McGuire).

Пост восхитил поклонников супермодели. «Ты настоящая русалка», «Выглядишь отлично!», «Боже, эта песня! Не слышала ее тысячу лет», «Девушка мечты», «Очень красивая!» — высказывались они.

Ранее в октябре Белла Хадид поделилась пляжными фото в бикини. На опубликованном кадре знаменитость запечатлели в воде с мокрыми волосами и в бикини розово-оранжевого цвета. Свой образ манекенщица дополнила солнцезащитными очками и различными украшениями.