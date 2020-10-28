Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, поделилась откровенными снимками в соцсетях на утро после сна. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-сторис.

24-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало в розовых трусах и белом кроп-топе с лиловой надписью, который оголяет ее стройный живот. На Хадид также — длинные серьги и несколько колье и цепочек. Кроме того, она надела золотой браслет и часы. «Мертвая кукла, доброе утро!» — подписала знаменитость свои снимки.

Ранее, 26 октября, Белла Хадид опубликовала пляжные фото в купальнике и порадовала поклонников. Ее запечатлели в обнимку с подругой во время плавания. Модель попозировала в белом бикини, а ее подруга — в комплекте леопардовой расцветки. Пост набрал почти 1,5 миллиона лайков.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо манекенщицы с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.