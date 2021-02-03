Эксперт назвала самые неудачные джинсы для полных

Писательница и художник-модельер Инна Криксунова перечислила одежду, которая визуально полнит женщин с объемными формами. Соответствующий материал она опубликовала в блоге «Мода в деталях» на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, эксперт раскрыла главные ошибки при подборе брюк. Неудачными для полных она назвала кожаные штаны, поскольку блеск зрительно увеличивает объем, а также джинсы на низкой посадке, «когда лишние килограммы нависают над поясом». Криксунова также посоветовала не заправлять топ в брюки, поскольку это подчеркивает несовершенства фигуры.

В список также вошли брюки со складками на талии. «Такой фасон предназначен для худых женщин с узкими бедрами, так как складки позволяют сделать бедра визуально полнее. А вот полные дамы в таких брюках выглядят карикатурно», — пояснила автор материала, добавив, что для удачного образа длина брюк должна закрывать щиколотки.

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Наконец, Крискунова отметила, что не стоит заполнять гардероб брюками разных цветов и фасонов. По ее словам, правильнее всего подобрать крой, который стройнит фигуру, и придерживаться его. Кроме того, она посоветовала избегать ярких принтов, поскольку они «привлекают внимание к пятой точке, зрительно делают ее еще массивнее».

В январе в «Модном приговоре» раскрыли способ «немедленно постройнеть» с помощью наряда. Телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко отметила, что для решения этой задачи женщинам с пышными формами следует носить брючные костюмы.