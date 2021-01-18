Женщины обнаружили неожиданное различие в одинаковых платьях популярного бренда

Женщины обнаружили неожиданное различие между одинаковыми платьями и высказали свое удивление в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Блогерша Адеола (Adeola) опубликовала видео, в котором вместе с сестрой Фаридой Патрон (Fareedah Patronne) примерила одинаковые наряды марки Oh Polly. Отмечается, что последняя носит вещи 16 размера по английской шкале, который в России соответствует 48. Адеола, в свою очередь, чаще всего покупает одежду 10 размера (равного 42).

На размещенных кадрах видно, что все вещи оказались малы плюс-сайз-покупательнице, несмотря на верно подобранный размер. Некоторые из них обнажили грудь Патрон, а белое платье за 48 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей) на ней не застегнулось. «Такое ощущение, что они шьют одежду 16 размера, а бюст для него делают заметно меньше», — подчеркнула героиня ролика.

Кроме того, по словам сестер, наряды большего размера выглядели заметно короче, чем вещи, которые примерила Адеола, хотя девушки заказали одинаковые платья. «Я просто в бешенстве, мне ничего не подошло», — заключила Патрон.

Пользователи подвергли Oh Polly критике в комментариях и призвали ее представителей доработать размерную сетку. «Это видео — доказательство того, что компании не делают одежду для полных девушек! Я очень зла», «Такие платья заставляют девушек чувствовать себя неуверенно в себе, они даже не учли размер бюста», «Я в бешенстве, такое чувство, что размер платьев вообще не меняется», — писали подписчики.

В сентябре 2020 года женщины почувствовали себя неполноценными из-за слишком маленьких размеров одежды люксовых брендов. Стилистка Франческа Бернс разместила в соцсети снимок «крошечной» девушки, которая, по ее словам, изо всех сил пыталась втиснуться в пару брюк марки Celine своего размера. По мнению Бернс, индустрия моды нуждается в изменениях, поскольку подобная миниатюрная одежда заставляет людей чувствовать себя слишком крупными.