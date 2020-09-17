Женщины не смогли натянуть люксовую одежду своего размера и удивились

Женщины почувствовали себя неполноценными из-за слишком маленьких размеров одежды люксовых брендов. Об этом сообщает Daily Mail.

Стилистка Франческа Бернс (Francesca Burns) опубликовала в своем Instagram фото «крошечной» девушки, которая, по ее словам, изо всех сил пыталась втиснуться в пару брюк своего размера от люксового французского бренда Celine.

Обнаружив, что большинство образцов из коллекции Celine не подходят моделям на ее съемках, стилистка удивилась и решила опубликовать пост в соцсетях. В нем она подчеркнула, что индустрия моды нуждается в изменениях, поскольку подобная миниатюрная одежда заставляет людей чувствовать себя слишком крупными. «У меня было несколько нарядов из этой коллекции, и ни один из них ей (модели) не подошел», — написала Бернс.

Также стилистка добавила, что стандарты красоты не должны определяться платьем, размер которого совершенно не подходит для большинства людей.

Единомышленники похвалили Франческу Бернс за то, что она высказалась против индустрии. Так, ее пост поддержала 41-летняя модель Карен Элсон (Karen Elson), которая ранее рассказала о своей борьбе с лишним весом и расстройствами пищевого поведения на пике славы.

«Ни для кого не секрет, что дисморфофобия и расстройства пищевого поведения широко распространены и фактически нормализованы в нашей профессии. Многие в моде фетишизируют подростковый тип телосложения. Это действительно кажется извращением, когда задумываешься об этом», — написала в своем Instagram Элсон.

Отмечается, что бренд Celine отказался давать комментарии по этому поводу.

В июле психологи выявили сильное искажение в восприятии привлекательности в обществе. В результате исследования выяснилось, что женщины переоценивают привлекательную сторону худобы для мужчин, и она оказалась для них не так важна. Те в свою очередь заблуждаются насчет женской любви к мускулатуре и спортивному телу.