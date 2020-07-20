Покупательница померила джинсы из масс-маркета и возмутилась разницей в размерах

Британка сравнила размерную сетку джинсов из масс-маркета и возмутилась разницей между ними в сети. На опубликованные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

В своем Instagram-аккаунте девушка по имени Ребекка (Rebecca) разместила серию фото, на которых показала, как на ней сидят джинсы бренда Zara 12-го размера (40 EU) и брюки с сайта Asos восьмого размера (36 EU). Выяснилось, что последние подошли ей больше, чем пара из Zara, которая оказалась слишком узкой: девушка смогла натянуть их только до ягодиц.

Героиня материала также примерила черные джинсы десятого размера (38 EU) марки Topshop. По ее словам, они «комфортные и просторные». В описании к посту британка возмутилась тем, что изделие 12-го размера (40 EU) при примерке оказалось меньше, чем пара 8-го размера (36 EU).

Материалы по теме «Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок

«Если бы я не чувствовала себя комфортно в своем теле, эти джинсы заставили бы меня чувствовать себя толстой. Прошу вас, не позволяйте одежде влиять на вашу самооценку. Вы ценнее, чем размер на этикетке. Вы ценнее, чем те джинсы, которые вам не по размеру. И если что-то вам не подходит, пожалуйста, помните, что проблема не в вашем теле, а в одежде», — написала она под публикацией.

Подписчики девушки поблагодарили ее в комментариях и отметили, что эти слова стоит прочесть многим девушкам.

В июне был найден способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. Пользовательница TikTok Билли Ньюленд (Billie Newland) объяснила, что это можно сделать с помощью предплечья. На размещенных кадрах она берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Выяснилось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.