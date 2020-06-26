Найден способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки

Пользовательница TikTok Билли Ньюленд (Billie Newland) раскрыла способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. На опубликованное в соцсети видео обратил внимание британский портал The Sun.

По словам блогерши, определить нужный размер брюк любого бренда можно с помощью предплечья. На размещенных кадрах она берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.

Затем она проделывает тоже самое с другими джинсами, однако они оказываются слишком маленькими, поскольку предплечье женщины не поместилось в их пояс. В конце Ньюленд демонстрирует «идеальную пару», длина пояса которых соответствует длине ее руки от пальцев до локтя.

Юзерша также разместила еще один ролик на своей странице в TikTok, на котором показала, как определить подходящую длину джинсов. Она рекомендует взять джинсы за концы штанин и вытянуть руки в стороны. Отмечается, что если рука при этом не сгибается — то изделие будет идеально сидеть по длине.

1 июня друга блогерша Ханна Уорлинг (Hannah Warling) показала способ завязать шнурки за три секунды. Так, на видео она сначала делает петли на каждом шнурке, затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, просовывает петли друг через друга. В конце девушка затягивает узел.

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