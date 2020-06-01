Раскрыт способ завязать шнурки за три секунды

Пользовательница TikTok Ханна Уорлинг (Hannah Warling) раскрыла способ завязывания шнурков за несколько секунд. На размещенное в социальной сети видео обратил внимание британский таблоид The Sun.

На кадрах девушка сперва демонстрирует самый распространенный метод завязывания шнурков, после чего показывает новый, отличающийся техникой и скоростью. Так, Уорлинг делает петли на каждом шнурке, затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, просовывает петли друг через друга. Процесс завершается затягиванием узла.

«Как завязать шнурок за три секунды», — подписала девушка ролик, набравший больше 31 тысячи просмотров. По словам юзерши, чтобы довести технику до идеала, необходимо практиковаться.

В июле 2019 года британский онлайн-ретейлер Asos показал способ спрятать длинные носки в обуви летом. На размещенном в Instagram видео девушка снимает с ноги высокий носок, оставляя в нем пальцы, затем оборачивает его вокруг стопы снизу и снова надевает на пятку. После этого она обувается в серебристый мокасин и демонстрирует, что носок полностью спрятан в обуви.

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