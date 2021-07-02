В Крыму рассказали о строительстве самой большой мечети на полуострове

Строительство крупнейшей мечети Крыма — Соборной мечети — завершено уже на 70 процентов, рассказал заместитель муфтия полуострова Айдер Исмаилов, его слова приводит «Интерфакс».

Собеседник агентства указал, все бетонные работы уже закончены. По его словам, из-за действовавших на фоне пандемии ограничений процесс отделки был приостановлен. При этом он акцентировал внимание на том, что отделочные работы — весьма дорогие и «тонкие», они требуют много времени и энергии.

«Идут отделочные работы, благоустройство двора частично сделано, кое-какие коммуникации должны быть проведены. На определенном этапе они были приостановлены. Мы ратуем за то, чтобы они возобновились и в ближайшее время этот объект был завершен», — добавил он.

Изначально открытие Соборной мечети в Симферополе планировалось на конец 2019 года, строительство ведется с 2015-го. Сначала сроки сдачи объекта сместили на 2020-ый, а затем — на 2021 год. Согласно проекту, общая площадь сооружения составит 5,7 тысячи квадратных метров. В прошлом указывалось, что одновременно в ней смогут находиться 2,6 тысячи человек. Мечеть состоит из основного здания с куполом и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза).

Планы по ее созданию впервые появились еще в 1990-х годах, однако возведение культового сооружения постоянно откладывалось и началось только в 2016 году. Уточнялось, что процесс затягивали многочисленные проблемы.