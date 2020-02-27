Россия пригласила администрацию США в Крым. Соответствующее заявление опубликовало Посольство России в США на своей странице в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что за последние шесть лет американские власти не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. «Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе», — говорится в заявлении. В посольстве выразили уверенность в том, что после визита в Крым все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты.

Дипломаты сообщили, что были бы рады видеть гостей из США на церемонии открытия соборной мечети в Симферополе. По их словам, она должна быть достроена до конца 2020-го.

Также американским коллегам посоветовали запомнить, что Крым – это Россия и добавили, что вопрос окончательно и бесповоротно закрыт.. «Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям», — пояснило российское посольство.

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. США, Украина и страны Евросоюза не признали итоги голосования. При этом Москва неоднократно заявляла, что референдум проходил в соответствии с нормами.

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