На Украине разработали план «холодной деоккупации» Крыма

Украинская партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «Украинская правда».

Как заявил Вакарчук, это план «для обсуждения», основанный «на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней». В «Голосе» надеются с помощью этой стратегии, «без горячей фазы», приблизиться к «восстановлению территориальной целостности Украины в полном объеме». По мнению Вакарчука, минские соглашения убивают украинцев и создают иллюзию движения к миру.

План включает в себя прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, начало «деоккупации», создание временной международной администрации и другие меры.

Ранее на Украине установили 26 февраля День сопротивления российской оккупации Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева. Украина обвиняет РФ в оккупации своих территорий.

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