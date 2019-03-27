Мусульмане России объявили о расколе

Совет муфтиев России (СМР) и Духовное управление мусульман (ДУМ) раскритиковали действия главы исламской общины Пензы Джафяра Куряева и обвинили его в расколе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте совета.

Отмечается, что 23 марта Куряев провел собрание вне территории Соборной мечети, не оповестив членов общины города и без необходимого кворума. По мнению авторов заявления, целью собрания было принятие документов о выходе общины из юрисдикции СМР и ДУМ, вхождение в Центральное духовное управление мусульман Пензенской области и внесение изменений в устав. Согласно последним, имамы становятся наемными работниками по двухлетнему договору.

В СМР также добавили, что руководство общины состоит из родственников Куряева. «Семейный подряд Джафяра Куряева на протяжении всех лет строительства Соборной мечети бесконтрольно, безотчетно расходует средства, полученные от прихожан, благотворителей, бизнес-сообщества и областного бюджета», — отмечается в заявлении.

Представители СМР и ДУМ РФ потребовали вмешательства в ситуацию руководства Пензенской области и отставки Джафяра Куряева.

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