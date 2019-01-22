В России снова попытались запретить книгу с толкованием Корана

В Красноглинском районном суде Самары состоялось заседание по делу о признании экстремистскими материалами мусульманской литературы, в частности, книги с толкованием Корана. Об этом во вторник, 22 января, пишет «Idel. Реалии».

Третье заседание по делу было проведено 21 января. В суд в августе прошлого года обратился прокурор города Никита Зубко. Ответчиками по делу выступили издательства «Китаб», «Эксмо» и «Издатель Эжаев А.К.». Согласно материалам лингвистического исследования, в сборниках, в частности в «Толковании Священного Корана» Абд ар-Рахмана ас-Саади (в переводе азербайджанского философа Эльмира Кулиева), есть высказывания, возбуждающие ненависть к группам «иудеи», «христиане», «неверующие».

«Прокуратура считает, что распространение материалов экстремистского характера подрывает социальную стабильность общества и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью, достоинству личности, личной неприкосновенности», — заявили представители ведомства.

Суд принял решение о новом переносе заседания на 31 января. Планируется привлечь переводчика Кулиева и представителей Совета муфтиев России. Как отмечает издание, «Толкование Священного Корана» пытаются запретить уже во второй раз: в августе 2018 года с аналогичным требованием в Лаишевский районный суд Татарстана обращалась Приволжская транспортная прокуратура.

Как рассказали «Кавказскому Узлу» адвокаты издательств, выводы лингвистов содержат «абсурдные суждения». «Доказывая истинность иудаизма перед другими конфессиями, иудеи ссылаются на Тору и Талмуд, доказывая истинность христианства над иудаизмом и исламом, христиане ссылаются на Ветхий и Новый Завет, а также на правила Вселенских соборов. Однако никто не говорит о том, что все вышеназванные книги призывают к экстремизму», — пояснил адвокат Руслан Нагиев, добавив, что толкование Корана содержит элементы на арабском языке, которые не могли оценить те, кто им не владеет.

Также адвокаты напомнили о судебной практике по вопросу богословской литературы, в частности о решении Октябрьского районного суда Новороссийска от 17 сентября 2013 года об отмене запрета на «Смысловой перевод священного Корана на русский язык», выполненного Кулиевым.

В защиту сборника выступил и Совет муфтиев России (СМР). «Книга "Толкование Священного Корана" на протяжении более чем 10 лет использовалась в качестве вспомогательной литературы в мусульманских учебных заведениях, а также является настольной книгой у многих имамов и преподавателей», — говорится в заявлении организации.

По мнению замдиректора Института востоковедения РАН, руководителя Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Аликбера Аликберова, оценивать приемлемость изданий должны независимые экспертные организации. «Сейчас экспертизу по исламской литературе, в частности, поручают кому попало. Почему-то решили, что исламоведение — это такая сфера, где можно использовать как экспертов людей без соответствующего образования и квалификации. Именно некомпетентные экспертные заключения и создают проблему неприемлемого запрета сакральной литературы», — пояснил он.

В августе 2015-го Южно-Сахалинский горсуд признал экстремистским изданием книгу «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе», которая состоит из перевода элементов Корана. Решение суда было отменено после жалобы главы Чечни Рамзана Кадырова. В марте 2012 года Ленинский районный суд Оренбурга признал экстремистскими 65 материалов об исламе. В список был включен и перевод Корана на русский язык Кулиева «На пути к Корану».

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