Стали известны подробности визита президента Турции в Крым

В Крыму начнется подготовка к визиту президента Турции Реджепа Эрдогана. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается в четверг, 25 апреля, на сайте Кремля.

«МИДу России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию Президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в г.Симферополе», — говорится в сообщении.

Тему визита турецкого лидера в Крым обсуждали в марте 2019 года во время встречи президента с общественностью. Пригласить Эрдогана в Крым попросил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. В ответ Путин сказал, что он уже сделал это, и президент Турции отнесся к предложению положительно.

Как рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя региональной общественной организации «Къырым бирлиги» (Крымское Единство) Рустем Ниметуллаев, для полуострова это ожидаемое событие. «Конечно мы его ждем. Это в очередной раз покажет, что Крым — это часть России», — сказал он.

Открытие Соборной мечети в Симферополе планируется на конец 2019 года. Согласно проекту, общая площадь сооружения составит 5,7 тысячи квадратных метров. Одновременно в ней смогут находиться 2,6 тысячи человек. Мечеть состоит из основного здания с куполом и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза), сообщал ТАСС.

Планы по ее созданию впервые появились еще в 1990-х годах, однако возведение культового сооружения постоянно откладывалось, и началось только в 2016 году. Как пояснил Ниметуллаев, процесс затягивали многочисленные проблемы. «Мечеть шикарная, красивая, — рассказал он. — Но та структура, которая пыталась управлять крымско-татарским народом — я имею ввиду "Меджлис" — специально создавала очаги напряженности и спекулировала на таких святынях перед мусульманами, живущими в Крыму. Они специально анонсировали сбор денег на строительство этой Соборной мечети, когда все крымские татары ходили и в палатку сдавали деньги, в том числе и наша семья», — рассказал он. Куда были потрачены эти деньги, он не знает.

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