Глава Крыма пригласил Кадырова и Минниханова на полуостров

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову провести следующее заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Крыму. Об этом в среду, 17 мая, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в столице Чеченской Республики городе Грозном прошел второй день третьего заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир», — написал Аксенов. Он поблагодарил Кадырова и Минниханова за поддержку Крыма в тяжелый период и пригласил их на полуостров.

«Обратился к Рамзану Ахматовичу и Рустаму Нургалиевичу с возможностью провести рабочее заседание группы в Республике Крым — уже полноценном субъекте Российской Федерации», — отметил глава республики.

Материалы по теме «Россия — это я» Самые яркие цитаты Кадырова о президенте, стране и о себе

22 апреля в Симферополе состоялась торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. «Строящийся объект будет украшением нашей республики. Эта мечеть будет знаковым местом для всех мусульман Крыма», — подчеркнул присутствовавший на мероприятии Аксенов.

В сентябре 2016-го глава Крыма поздравил Кадырова с победой на выборах главы региона. «Возрождение и успехи Чеченской Республики во многом связаны с Вашим именем. Любовь к родной земле, стремление сделать жизнь своего народа лучше, снискали Вам глубокое уважение земляков и жителей других регионов России», — отметил он.