Аксенов пригласит Путина первым опробовать «Тавриду»

Глава Крыма Сергей Аксенов решил пригласить президента России Владимира Путина первым проехать по новой федеральной трассе «Таврида». Об этом он заявил журналистам в пятницу, 12 мая, его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем стараться пригласить Владимира Владимировича на открытие дороги. Это все-таки второй по объему финансирования проект. Я думаю, что он будет синхронизировано открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент», — сказал Аксенов.

Он также пообещал вместе с министром транспорта Максимом Соколовым лично протестировать качество дорожного покрытия.

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12 мая в Крыму был дан официальный старт строительства федеральной трассы «Таврида». Торжественная церемония открытия закладного камня, в которой приняли участие Соколов, Аксенов и глава Росавтодора Роман Старовойт, прошла в 37 километрах от Симферополя. В этот же день министр транспорта заявил, что затраты на строительство дороги составят порядка 140 миллиардов рублей.

В апреле Соколов, информируя главу государства о темпах возведения Крымского моста, подчеркнул, что усилия его ведомства сконцентрированы на строительстве и реконструкции 240-километровой трассы «Таврида». Чиновник тогда отметил, что подготовительные работы идут на всех участках, завершена разработка проектной документации и весь ее объем сдается в экспертизу.

Протяженность четырехполосной федеральной трассы «Таврида» составит примерно 300 километров. По ней смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки. Строительство планируется завершить к 2020 году.