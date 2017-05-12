В Минтрансе назвали предельную стоимость трассы «Таврида»

Затраты на строительство трассы «Таврида» в Крыму составят около 140 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС.

«Предельная стоимость этого объекта по решению правительства определена в пределах чуть менее 140 миллиардов рублей. Речь идет в ценах 2016 года, поскольку решения принимались в прошлом году», — уточнил Соколов.

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В апреле министр транспорта, информируя президента России Владимира Путина о темпах возведения Крымского моста, подчеркнул, что усилия его ведомства сконцентрированы на строительстве и реконструкции 240-километровой трассы «Таврида». Соколов тогда отметил, что подготовительные работы развернуты на всех участках, завершена разработка проектной документации и весь ее объем сдается в экспертизу.

В сентябре 2016-го глава российского минфина Антон Силуанов сообщал, что его ведомство заложило в бюджете на 2017-2019 годы средства на строительство автотрассы «Таврида».

Протяженность Крымской федеральной трассы «Таврида» дороги составит примерно 300 километров. По ней смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки. Строительство должно быть завершено до 2020 года.