Названы самые популярные направления для празднования Курбан-байрама у россиян

Эксперты назвали самые популярные направления внутри страны для паломнических путешествий в честь празднования Курбан-байрама. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, исповедующие ислам россияне запланировали поездки в Крым, Северный Кавказ, Башкирию, Татарстан, Чечню, Ставропольский край, Самарскую область и Москву для посещения святых мест.

В десятку наиболее популярных городов по количеству бронирований вошли Бахчисарай, Москва, Казань, Самара, Уфа, Ставрополь, Махачкала, Грозный, Набережные Челны и Астрахань. Средняя продолжительность путешествия составила два-три дня, а средняя цена за ночь в гостинице варьируется от одной до трех тысяч рублей.

В 2021 году в России празднование Курбан-байрама началось 20 июля — оно продлится четыре дня, до вечера 23 июля.

Ранее, 20 июля, в Казани состоялось открытие новой мечети «Рахматулла». Торжественную церемонию посетили первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, спонсоры строительства, общественные и религиозные деятели, а также прихожане. Отмечается, что в здании обустроят два учебных класса для просветительской деятельности.