В Удмуртии пройдет фолк-рок-фестиваль «Тангыра»

В Удмуртии 4 сентября пройдет фолк-рок-фестиваль «Тангыра». Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

На мероприятии в Ижевске выступят коллективы из разных регионов России. Хедлайнерами станут петербургская группа «Тролль гнет ель» и удмуртский коллектив SilentWoo Goore. Свои песни также исполнят этно-панк-ансамбль «У ЕН» и группа «ЯлАр» из Чебоксар, создающая фольклорные и популярные чувашские песни в рок-обработке. Кроме того, в списке участников фестиваля будет татарский фолк-рок-коллектив из Москвы «карт аяк». Его участники пишут песни на стихотворения великих татарских поэтов.

Также на мероприятии «Тангыра» можно будет послушать удмуртскую группу GARUDA, выступающую в жанре фолк-метала. Еще на сцене появятся башкирский певец Филюс Беркет из Уфы и коллектив «Севериада», который поет песни на коми языке.

Отмечается, что остальные музыканты будут объявлены позднее. Сам фестиваль пройдет в регионе уже в третий раз. Помимо музыкальной составляющей он будет включать в себя этно-маркет и показ этнического кино.