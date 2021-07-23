В Севастополе пройдет международный фестиваль оперы и балета

В Севастополе, в портовой части древнего Херсонеса, с 28 июля по 1 августа пройдет международный фестиваль оперы и балета. Об этом сообщает РИА Новости.

Участие в грандиозном концерте примут артисты Мариинского театра — балетная труппа покажет зрителям одноактную постановку Алексея Ратманского на музыку Концерта номер 2 Дмитрия Шостаковича для фортепиано с оркестром.

Также гости фестиваля услышат знаменитые арии из опер «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Фауст» Шарля Гуно, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди и других.

Отмечалось, что специально для фестиваля возведут сцена в портовой части древнего Херсонеса Таврического.

С 28 июля по 7 августа гости и жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно услышать шедевры оперной классики в парках и на площадях города — в эти дни в Северной столице пройдет фестиваль «Опера — всем».

