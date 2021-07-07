В Уфе пройдет Международный конкурс юных музыкантов

В Уфе пройдет I Международный конкурс юных музыкантов имени Наримана Сабитова. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Мероприятие состоится с 1 по 3 ноября в дистанционном формате. Его учредили Министерство культуры республики Башкортостан и музыкальная школа № 1. В нем смогут участвовать как дети из России, так и из других стран. В состав жюри войдут преподаватели Московской, Казанской консерватории и Уфимского института искусств имени Исмагилова.

Отмечается, что возраст участников конкурса будет составлять от 7 до 15 лет. Они будут соревноваться в двух номинациях: «Фортепиано» и «Скрипка». Заявки на участие будут приниматься до 20 октября, а само участие будет бесплатным.

Нариман Сабитов — советский башкирский композитор. С 1953 по 1967 годы он был главным дирижером Башкирского театра оперы и балета. В театре Сабитов дирижировал более чем 30 спектаклями. Музыкант был награжден орденом Трудового Красного Знамени и являлся заслуженным деятелем искусств Башкирской АССР.